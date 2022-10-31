Kak By Ne Tak

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Тихий провинциальный городок, где мирно уживаются менты и бандиты, потрясен неожиданным происшествием. На трассе расстрелян неизвестными "Мерседес", принадлежавший крупному бандитскому авторитету по кличке Старик (Н. Чиндяйкин). Старик вез при себе целый чемодан денег. Деньги исчезли. Все подозревают всех, но главное подозрение падает на женщину-врача по имени Марина (Дина Корзун), благородно подобравшую на дороге раненого Старика. Марина - врач областной больницы, оказывается в центре криминальной разборки...