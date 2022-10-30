Kalmny Shokran

Not Available

يتناول الفيلم رحلة حلم مجهضة لنماذج من المهمشين وسط أمواج الفقر والتخلف، في شخصية "ابراهيم توشكى"، الذى يعيش وهم النجومية ويحلم بالتمثيل رغم انعدام موهبته، وعندما يتبدد حلمه يبدأ فى التحايل على واقعه بالفهلوة التى تصل أحيانا للنصب والتحايل، فيشترى خطوط محمول ويبيع المكالمات للناس دون تسديد الفواتير ثم يقوم بانشاء شبكة غير شرعية للقنوات الفضائية، فيقع فى المشكلة بعد اخرى، كل ذلك على التوازى مع قصة حبه لجارته "عبلة" رغم ارتباطه بسيدة سيئة السمعة "أشجان"، وانجابه منها لطفل يرفض ان يعترف به، حتى نهاية الفيلم مع نهاية هذا الصراع