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Караси - это семья, проживающая в российском городе-миллионнике. Полковник Карась - военный человек, его жена Лариса - врач-гинеколог, их дочь Вероника - аспирантка и несчастливая влюбленная, а сын Андрей - красавец и ловелас. Главная коллизия сценария - необходимость срочной женитьбы Андрея, иначе квартира, которую вот-вот получит полковник для сына будет лишь однокомнатной. Андрей пытается выполнить пожелание родителей, но все его бывшие подружки отказываются выходить за него замуж. Тогда он знакомится с Соней - кривоногой и некрасивой. Девушка без оглядки влюбляется в Андрея...