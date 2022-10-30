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Kodeks Beshchestiya

  • Action

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Потрясающий актерский состав демонстрирует блестящую игру в этом фильме, основанном на реальных фактах. Вам откроется секрет валютных махинаций в крупных размерах, проводимых в тишине партийных коридоров. Двое высокопоставленных лиц - партбоссов, сотрудничают с банковскими воротилами Цюриха. Но произойдет много жутких событий, прежде чем приоткроется тайна золота партии...

Cast

Boris Shcherbakov
Leonid Kuravlyov
Veronika Izotova
Stanislav Sadalskiy
Andrei Boltnev
Igor Kostolevskiy

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