Kodeks Beshchestiya

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Потрясающий актерский состав демонстрирует блестящую игру в этом фильме, основанном на реальных фактах. Вам откроется секрет валютных махинаций в крупных размерах, проводимых в тишине партийных коридоров. Двое высокопоставленных лиц - партбоссов, сотрудничают с банковскими воротилами Цюриха. Но произойдет много жутких событий, прежде чем приоткроется тайна золота партии...