Kogda My Byli Schastlivy

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В жизни бизнесмена Глеба все было идеально — и на работе, и дома. Он полностью доверял своему деловому партнеру и даже не думал, что тот может его предать. Но жизнь приготовила ничего не подозревающему мужчине неприятный сюрприз — верный помощник подставил его, и в результате Глеб лишился своего дела. Семья осталась без средств к существованию, и начались проблемы. Отныне супруге Глеба Лене приходится самой заботиться о себе, муже и ребенке. Она, буквально, сбилась с ног в поисках заработка. Между Леной и Глебом постоянно происходят серьезные конфликты — теперь они ссорятся даже по мелочам. Мужчина, измучив себя комплексом вины перед семьей, не находит ничего лучшего, как начать пить. Лена продолжает работать, скрывая душевную боль от посторонних. Но однажды обо всем узнает ее начальник Стас. Он предлагает коллеге свою помощь. Узнав об этом, Глеб приходит в бешенство.