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“Para darphanede basılır, imzası atılır, banknot yapılır, deste deste akar gider. Milyonlarca temiz, milyonlarca pis el değer. Anlatılmaz bir sevgisi, anlatılmaz bir acısı vardır. Dünyada para için istenilecek en güzel dilek pis tarafını tutmamaktır, eğer tutarsan." Kolpaçino aksiyon-komedi filmi. Birbirine kenetlenmiş 7 kişinin bir günde başına gelenler. Temposu ve kurgusuyla şaşırtıcı bir hikaye. Şafak Sezer’i bir çok farklı rolde gördünüz ama hiç böyle görmediniz. Filmin 250 kopya ile Türkiye’de, 50 kopya ile Avrupa’da aynı anda vizyona girmesi planlanan filmin senaristliğini Leman Çizerleri Suat Özkan, Kaan Ertem ile Şafak Sezer üstleniyor.