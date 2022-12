Not Available

1 - Memento Mori (Live) 5:51 2 - Checkmate (Live) 4:39 3 - Gears (Live) 3:57 4 - Reality Bath (Live) 4:48 5 - New Colossal Hate (Live) 4:38 6 - Resurrection Man (Live) 5:20 7 - Poison Dream (Live) 4:55 8 - Routes (Live) 2:56 9 - Bloodshot Eyes (Live) 4:21 10 - On The Hook (Live) 4:28 11 - Contractor (Live) 4:00 12 - Ruin (Live) 3:56 13 - The Death of Us (Live) 4:11 14 - 512 (Live) 5:19 15 - Ghost Shaped People (Bonus) 4:05 16 - Hyperthermic / Accelerate (Bonus) 4:04