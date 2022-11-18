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"Лавина" - рассказ о человеке у которого есть всё, о чём он всегда мечтал: талант, слава, семья. Но есть и скука, которая съедает его. Ему больше нечего желать - всё достигнуто. Наверное, его жизнь продолжалась бы в том же духе, если бы он не встретил молодую и красивую женщину. И он понимает, что единственное чего у него не было - любви. Все самые сильные чувства он отдавал музыке. Только её он любил. А что касается людей... Им он позволял любить себя. Ведь только он - солнце, все остальные - лишь планеты. И вот он узнаёт, что такое настоящая страсть, страсть, которая испепеляет его изнутри, сметает на своём пути всё, как лавина. Ради этой страсти он откажется от всего: от денег, семьи, славы. Но будет ли счастлив?