Ledi na Den

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Что делать, если жизнь не удалась? Что делать, если от будущего визита жениха — наследника испанского гранда — зависит счастье дочери? Что делать, если отец жениха помешан на титулах и богатстве? Выход один превратиться в богатую леди на день. Уличная торговка Ани с помощью своих многочисленных друзей знакомых не может не справиться с это задачей. В невероятный круговорот событий оказываются вовлечены хозяйка борделя и юный аферист, судья и сам мэр Нью-Йорка. Они разыгрывают перед женихом и его отцом целый спектакль на фоне небоскребов, автомобилей с клаксонами, женских кружевных зонтов и зажигательных джазовых мелодий, и в этом гала-представлении Ани отведена роль настоящей светской львицы…