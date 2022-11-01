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У двадцатилетней Леры Мещериковой сложные отношения с матерью. Отец, бабушка и тетя Ольга любят Леру, но из-за их нерешительности и безволия девушке приходится самостоятельно отстаивать свой выбор. Татьяна не может смириться с тем, что дочь выходит замуж за парня из бедной семьи Дениса и в сердцах рассказывает Лере, что она приемная дочь Мещериковых. Лера уходит жить к Денису, и постепенно ее жизнь налаживается: она мирится с отцом, тот устраивает Дениса на работу, парень с радостью принимает известие, что у него скоро будет ребенок, и Татьяне приходится смириться с браком дочери. Но Леру гложет мысль, что она должна найти свою родную мать — только тогда она сможет разобраться в себе. Если бы девушка знала, что за это ей придется очень дорого заплатить…