1994年07月10日 10th July 1994 京都・京都大西部講堂 Kyoto University Western Auditorium Seibu-Kodo 首吊りの舞踏会 "Kubitsuri No Butokai" 2 audience shot videos (52:36 & 50:57) of the same concert combining a few angles, accessible via menu Visually, neither of a high-grade master copy, as released by the Ignuitas label, in 2006.