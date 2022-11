Løgn Og Latin

Not Available

To kejtede og knap så begavede politibetjente får jule aftens dag den utaknemlige opgave at overbringe et ældre ægtepar et tragisk budskab. Hvad nu, hvis chokket er for meget for ægteparret? Ingen af betjentene vil være den, der ringer på døren - måske ville det være bedre, om de ikke vidste besked? Ægteparret misforstår og tror fejl agtigt, at deres hund er død. De to betjente prøver på enhver tænkelig måde at undertrykke sandheden. Den ene løgn fører den anden med sig. Situationerne bliver mere og mere groteske. Forvekslingerne og misforståelserne accelererer hele tiden, og udvik lingen bliver mere og mere uforudsigelig. I ægte farcetradition omfatter persongalleriet foruden de to betjente spillet af Ulf Pilgaard og Dick Kaysø samt det ældre ægtepar en præst, der inden aftenen er gået, optræder i dametøj, en ung pige - og en kvindelig furie!