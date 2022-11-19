Lomanyj Ritm

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Большой город. Надо выжить. Кто-то с двенадцати лет за рулем, кто-то в семь уже знает, что будет менеджером... а ОНИ лучше всех знают город, и как в нем перемещаться." "Он чужой среди своих. Его цель - отомстить. Все равно кто погибнет, ценой чьей жизни будет выполнена задача. Им правит месть." "Море, Насос, Игорь и Снегирь - старые друзья. После окончания школы, жизнь разметала всех. Кто учиться дальше, кто работает, кто отслужил. Судьба сводит их вместе... Вновь... Для кого-то в последний раз.