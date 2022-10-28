Lyublyu 9 Marta

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Катя - успешная писательница, выпускающая одну за другой книги по психологии семейных отношений. В предвкушении романтического ужина с мужем Алексеем, Катя находит дома бархатную коробочку с кольцом, которое, скорее всего, вечером преподнесет ей любимый. Но это не единственный сюрприз, который ожидает ее в этот праздничный день. Утром, зайдя в магазин, Катя сталкивается с Мишей, своей институтской любовью. Двадцать лет назад они расстались по глупости и упрямству, как это бывает в юности...