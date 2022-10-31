Lyubov Bez Pravil

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Он – звезда театра и кино, его день расписан по минутам – съемки в блокбастерах, главные роли на театральных подмостках, эфиры центральных каналов, фотосессии для обложек гламурных журналов. Она – скромная девочка из провинции, ее участь – быть консьержкой в доме звезд и смотреть на проходящих мимо героев светской хроники из своего закутка. Вроде бы всё у Веры, как у людей, - молодой муж с московской пропиской, ребенок. Казалось, жить бы да радоваться, но на свою беду она встречает Его. Это не коммерческий расчет, это не сиюминутная страсть, а глубокая, жертвенная любовь. Наш фильм – история любви зрелого искушенного актера и юной консьержки-провинциалки. Сможет ли она вернуть герою радость жизни, или изощренный демон погубит юную трепетную душу?