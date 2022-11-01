Lyubov Kak Motiv

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С первого взгляда не полюбился Галине Васильевне ее зять Павел. И неспроста – вскоре она узнает, что муж дочери изменяет ей направо и налево. Само собой, любящая мать не может оставаться к этому равнодушной. Желая открыть глаза Дине на похождения неверного супруга, Галина Васильевна вооружается видеокамерой и отправляется "на охоту". Однако вместо сцены измены в объектив камеры попадает другое прегрешение зятя – Павел сбивает человека и скрывается с места происшествия. Это компромат почище встреч с любовницами! Галина Васильевна идет на шантаж, желая только одного – чтобы зять навсегда исчез из жизни ее дочери. И с этих пор конфликт переходит в фазу открытых боевых действий...