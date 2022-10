Made in Jamel

Not Available

Pour cette nouvelle aventure, Jamel a invité des artistes, à participer à plus d’une douzaine de courts-métrages originaux créés par lui-même et son équipe. Au programme des parodies désopilantes (Low School Musical, Les Experts Ouarzazate, Les Smashin’ Pump Spin’s…), des sketches hilarants (L’interview de la Chaussure de Bush, la leçon de Jamel…) et surtout la présence de guest stars tels que Florence Foresti, Audrey Lamy, Stromae, Didier Bourdon, David Pujadas ou Gad Elmaleh.Au final, un voyage humoristique de plus d’1h15, revisitant l’univers du cinéma et de la télévision et tout droit tiré de l’imagination délirante de Jamel.