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В загадочное имение графа Владимира Пазуркевича прибывает Николай Казанцев — молодой человек, намеревающийся учиться изобразительному искусству в Италии, однако, не имея средств, рискнувший на авантюру! Представившись профессором, Казанцев старается убедительно делать вид, что изучает обширную библиотеку графа, параллельно успевая активно приударять за невестой Пазуркевича, красавицей Анной. Странные события, происходящие в имении, втягивают гостя в водоворот мистической и жуткой истории…