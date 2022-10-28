Medvezhya Ohota

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Остросюжетный боевик, где переплетаються большие деньги и большая политика, любовь и предательство, жизнь и смерть. Олег Гринев по прозвищу Медведь (Валерий Николаев) работает на фондовой бирже. Безошибочное финансовое чутье и многолетний опыт брокера позволяют ему задумать большую игру. Начиная ее, он не просто хочет заработать много денег. Главная цель - создать условия для возрождения экономики новой России, но есть и ещё одна, личная - отомстить за смерть отца. Олег даже не подозревает, насколько круто ""большая игра"" изменит его жизнь, и что в финале будет раскрыта тайна, хранимая несколько десятилетий...