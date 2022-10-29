Melodiya Lyubvi

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Эмма Пономарева только что окончила школу. Она молода, красива, влюблена и счастлива! Ее избранник - двадцатилетний Игорь Волков. Он души не чает в своей Эмме. Им кажется, что так будет всегда, но обстоятельства складываются против них. Игорь оказывается в армии, откуда его отправляют в Чечню, где он пропадает без вести. Эмма, беременная его ребенком, под напором матери выходит замуж за бизнесмена, способного поправить неважно идущие дела магазина. Когда она уже смирилась с потерей возлюбленного, он возвращается в город...