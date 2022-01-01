1990

Mesto Ubiytsy Vakantno...

  • Crime

Director

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Screenwriter

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Release Date

November 10th, 1990

Studio

Mosfilm

В провинциальном городе появляется опасный маньяк, охотящийся за женщинами. На его счету уже несколько жертв. Милиция, встревоженная паникой в городе, понимает, что необходимо как-то действовать. И вот схвачены ни в чем не повинные люди, кто-то из них уже ждет расстрела. Следователь Игнатов ведет это дело. Ему приходится столкнуться с беззаконием и произволом следственных органов, из-за ошибок которых были осуждены невиновные, а настоящий преступник так и не был найден. В основе фильма "витебское дело" о маньяке, убившем 36 женщин.

Cast

Yevgeni Matveyev
Andrei Gusev
Archil Gomiashvili
Lyubov Sokolova
Julian Bonfiglio
Andrey Smolyakov

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