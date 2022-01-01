Mesto Ubiytsy Vakantno...

1990

В провинциальном городе появляется опасный маньяк, охотящийся за женщинами. На его счету уже несколько жертв. Милиция, встревоженная паникой в городе, понимает, что необходимо как-то действовать. И вот схвачены ни в чем не повинные люди, кто-то из них уже ждет расстрела. Следователь Игнатов ведет это дело. Ему приходится столкнуться с беззаконием и произволом следственных органов, из-за ошибок которых были осуждены невиновные, а настоящий преступник так и не был найден. В основе фильма "витебское дело" о маньяке, убившем 36 женщин.