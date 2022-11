Not Available

Virtuosos André Previn, Zoltán Kocsis and Heidrun Holtmann pay homage to Wolfgang Amadeus Mozart, performing piano concertos from different periods of the composer's life ("No.1, K.37"; "No.4, K.41"; "No.23, K.488"; and "No.24, K.491"). The pianists play in gorgeous baroque venues frequented by Mozart: Mantua's Teatro Scientifico del Bibiena, Prague's Rittersaal of Palais Waldstein and Vienna's Grosse Galerie of Schloss Schönbrunn.