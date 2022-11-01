Muzhchina Dlya Zhizni

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Жизнь Юлии – патологической неудачницы и старой девы, протекает тихо и размеренно. Но только до тех пор, пока в нее не вмешивается Женька, тринадцатилетняя Юлина племянница. Решив устроить тетино будущее, та размещает в газете брачное объявление: "нужен мужчина для жизни..." Единственным возможным, с точки зрения Женьки, кандидатом на счастье с "синим чулком" оказывается жесткий и грубоватый Глеб. Правда, "настоящий мужик", вовсе не собирается под венец. Да и Юлин номер набрал по ошибке. В довершении ко всему, умудрился впутать и тетю, и племянницу в опасную игру, главный приз в которой – чужой контейнер с настоящими брильянтами...