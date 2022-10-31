Naydenysh 2

Not Available

Анна и Никита воспитывают чужого ребенка, но теперь у них появился шанс на рождение собственного: беременность Анны подтверждается. Женщину кладут на сохранение. Однако их счастье омрачается попытками некой доброжелательницы убедить Анну и ее мужа, что в ее возрасте опасно рожать. По ее мнению, Анне следует прибегнуть к помощи суррогатной матери. А пока Анна находится в роддоме, Никита берет на себя заботу о матери-одиночке с новорожденным ребенком, отец которого трагически погиб...