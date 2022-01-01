1993

Ne Strelyayte v Passazhira

  • Drama

Director

Not Available

Screenwriter

Not Available

Release Date

November 10th, 1993

Studio

ERHUS with the participation of the Center for Computer Topography

Писатель пишет книгу. Ее герой — молодой журналист, он же и герой фильма. Писатель пишет, а персонаж, подчиняясь его воле, существует по законам, предопределенным автором, и словно кукла попадает в выдуманные и необъяснимые для самого писателя ситуации. Писатель не очень понимает, что делать со своим литературным героем. Он придумывает для него традиционные для нашего времени испытания: тюрьма, безработица, потеря возлюбленной, преследование со стороны бандитов, сложные отношения с матерью. А еще героя подстерегает нелепая смерть под колесами машины самого писателя. Персонаж покорно, как кукла, выполняет все предлагаемое автором…

Cast

Elena Kondulaynen
Nina Ruslanova
Nikolai Yeryomenko Ml.
Sergey Vinogradov
Aleksandr Filippenko

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