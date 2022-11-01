Ne Zhdali, Ne Gadali

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В обычную советскую квартиру, где живёт и ссорится обычная советская семья внезапно вламывается… осёл. Все попытки изгнать скотину кончаются безрезультатно. Не могут помочь ни милиция, ни ветеринарная служба, ни даже местный хулиган-алкаш Коселков. И только вездесущим киношникам, которым понадобилось животное для съёмок, удается усыпить и удалить осла из квартиры. В борьбе с житейской неурядицей семейные связи восстанавливаются и укрепляются. Хотя в одной соседней квартире, где живёт такая же обычная советская семья разгорается такая же обычная ссора. И тогда снова приходит он…