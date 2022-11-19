Neproshennye

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Их шестеро: Андрей, Лекс, Сильвер, Лис, Дин и Дина — молодые, отчаянные, готовые на любой риск. Алиса — хозяйка злачного заведения — предлагает им хорошие деньги. Но «деньги явно не легкие» — честно предупреждает Алиса. Почему они соглашаются? У каждого за плечами свой полный криминальных приключений путь к этому решению. Поначалу не связанные друг с другом герои, волею своих лихих судеб постепенно сближаются, пока не оказываются вместе в Алисином деле. Они не жалеют, что жизнь сложилась именно так. Им нравится свобода на грани фола. И они не ищут прощения — даже перед лицом смерти...