2004

Nesluzhebnoe Zadanie

  • War

Director

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Screenwriter

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Release Date

November 11th, 2004

Studio

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Действие фильма происходит сразу после Великой Отечественной войны на территории Чехии. Германия капитулировала, но в тылах Советской Армии еще продолжают сопротивляться разрозненные фашистские отряды. Командиру разведроты старшему лейтенанту Воронкову приказано обезвредить одну из таких немецких групп. Собственных сил не хватает, поэтому Воронков обращается к соседям — казачьему соединению. Задание поначалу кажется несложным. Но рядовая погоня превращается в смертельную схватку…

Cast

Pavel Maykov
Mikhail Prismotrov
Sergei Grekov

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