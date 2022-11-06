Night Accident

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В одном из московских переулков милиция обнаружила пострадавшую женщину с травмой головы. Галина Укладова, приехавшая из Магадана, утверждает, что на неё совершил разбойное нападение таксист и отнял у неё крупную сумму денег и документы. Таксиста Воронова, который уже отбывал срок за хулиганство, удалось задержать. Укладова на очной ставке опознаёт в нём нападавшего. Всё свидетельствует о вине Воронова. Однако опытный следователь Митин чувствует, что за рутинным бытовым преступлением кроется нечто большее.