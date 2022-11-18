Nochnye Posetiteli

Not Available

История известной актрисы, с которой на съемках где-то загородом случился непонятный приступ и ее срочно отправили в сельскую больницу. Там она в полной неизвестности проводит бессонную ночь и решает, что уходит из этого мира. Актриса вызывает всех близких людей, с которыми разговаривает очень откровенно, считая, что те должны узнать правду.Однако, все ее мужчины показываются к этой правде не готовы и разбегаются буквально в панике. Утром выясняется, что у актрисы язва и никакой операции не требуется. Вскоре за ней приезжает съемочная группа, но в это же время к больнице подъезжает такси, которое вызвала сама актриса, решившая прервать съемки и уехать домой. Героиня оказывается на распутье, ведь она дала себе слово отказаться от привычной жизни и ни в театр, ни кино не возвращаться.