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Сотрудник спецслужб Андрей Громов двенадцать лет назад получил задание на «глубокое внедрение». Под видом бандита он должен был попасть в тюрьму, чтобы обзавестись связями в криминальном мире. По легенде, ему инкриминировался налет на сберкассу и убийство охранника и одной из сотрудниц. Убитая к тому же оказалась беременной женой оперуполномоченного, майора милиции Фролова. Организатор внедрения — майор госбезопасности Петр Добров — обещал, что из тюрьмы Громов выйдет через два-три года, о чем позаботятся спецслужбы, но ситуация внезапно изменилась: куратор приказал отменить операцию по причине ее неэффективности. И про Громова намеренно забыли…