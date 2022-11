Not Available

Teamfilm AS

Egon, Kjell og Benny har gått under jorden, men da Kongen og Knekten utfordret dem måtte de slå til Igjen dreier det seg om store penger: 4 millioner i lett omsettlig mynt, nemlig moms-penger! I løpet av kort tid er de impliserte i tur og orden millionærer og raka fant en rekke ganger, For hva gjør man når man har 4 millioner mellom hendene? Man kan gjøre som Egon Olsen - eller som Kongen. De to har nemlig svært så forskjellige syn på hvordan en millionær skal oppføre seg.