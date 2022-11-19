Olya + Kolya

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Оля – красивая, добрая и слегка застенчивая девушка, верящая в настоящую любовь. Она едет в Москву осуществить свою мечту – стать студенткой Гнесинки. По дороге Оля знакомится с Колей, солдатом, получившим увольнение домой, в Москву. Они влюбляются друг в друга с первого взгляда и проводят вместе два незабываемых дня. Но настает момент расставания, и Коля вынужден вернуться в часть, оставив возлюбленную в жестокой и циничной столице. Прощаясь, они обещают друг другу обязательно встретиться снова, чтобы больше не расставаться никогда. Но не все складывается гладко. Влюбленным предстоит пережить немало испытаний и проверить свои чувства...