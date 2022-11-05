Oshibka Inzhenera Kochina

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Инженер-конструктор московского авиационного завода Кочин получает разрешение у начальника отдела взять домой на ночь секретные чертежи и внести последние исправления. Агент иностранной разведки Тривош с помощью соседки Кочина — Ксении Лебедевой — пробирается в комнату инженера и фотографирует чертежи. После очной явки Тривоша с агентом в мастерской портного, шифровка случайно попадает к портному, который сразу же относит ее в НКВД. И таким образом следователь Ларцев с вещественными доказательствами в руках спокойно начинает раскручивать очередное дело. Между тем Кочин и Ксения Лебедева под зорким наблюдением Тривоша отправляются на прогулку в Пушкино. Девушка признается любимому человеку в своей шпионской деятельности и клянется пойти к следователю. Тривошу удаётся освободиться от свидетельницы, но от Ларцева ему не уйти...