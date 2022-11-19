Ot Tyurmy I Ot Sumy...

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Саша и Надя – очень близкие подруги. Они деляться друг с дружкой всем, поддерживают во всем и т.д. Даже с личной жизнью у них не складывается у обеих. Но вот Саша знакомится с красавцем Геной – любовь, свадьба, беременность. Правда, Гена оказался подлецом - изменял, беременность сорвал да еще и квартиру попытался отобрать ( оказывается в ней, жилплощади, было дело!) Саша попыталась перерезать себе вены, но верная Надя ее спасла. В больнице, где оказалась Саша, Надя познакомилась с молодым хирургом Славой, у них начался роман, но девушка случайно обнаружила в квартире любимого чужое женское белье! Не везет девушкам, да и только! Чтобы хоть немного развеяться, Надя и Саша отправляются отдохнуть на турбазу за город.