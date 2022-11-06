Otstavnoy Kozy Barabanshchik

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Уж пятый десяток пошел герою картины, а он все еще продолжает искать свое место в жизни и этой самой жизни смысл. Перепробовав с десяток профессий, работает сантехником — и считает, что тоже временно. Жена в сердцах называет его «отставной козы барабанщиком».Горожанин Гаврюшко Чупрун после очередной ссоры с женой решил начать "новую" жизнь. Взяв у соседа форму и выдав себя за капитана дальнего плавания, уехал в село, где родился и вырос. Но очень скоро истина стала для всех очевидной - и приехавшей жене пришлось спасать Гаврилу от позора.