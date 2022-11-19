Pa: Sovremennaya Gorodskaya Skazka

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Оксана Чернова живет в маленьком провинциальном городке и мечтает о танцах. Учеба в экономическом техникуме не клеится, отношения с отцом и мачехой не складываются. Она убегает из дома в Москву к деду. А Москва, как известно, слезам не верит, она испытывает: любовью, предательством, болезнью. Друг деда Глеб, «новый русский», в исполнении Николая Караченцова, со сложным отношением к жизни и массой недостатков, помогает девушке. Все в жизни Глеба пошло наперекосяк. Но судьба улыбается ему, и он влюбляется.