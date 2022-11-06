Padeniye Kondora

Not Available

Действие происходит в вымышленном государстве, у власти которого стоит военный диктатор (характер ландшафта, растительности, тип военной формы и используемого оружия — прямая аллюзия на Чили начала 1970-х годов). Диктатор, проделавший долгий путь от мясника до предводителя хунты, уже давно утратил доверие народа и постепенно теряет веру в себя. Он одинок. Его монологи о власти и собственной значимости перед одним из охранников Мануэлем адресованы самому себе. Мануэль, как и диктатор в прошлом, — выходец из небогатого сословия. Он верит диктатору, верит в возможность своей карьеры, ради которой совершает один безнравственный поступок за другим. Но когда военные теряют власть под напором народного восстания, также беспринципно и легко предаёт диктатора и убивает его.