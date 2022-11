Pas paa svinget i Solby

Not Available

Præsten i Solby låner 2.000 kr. i menighedsrådskassen for at betale for et af sine sognebørns hospitalsophold i Tyskland. Rigmandsdatteren Marianne skal være brudepige i Aalborg og tager fra København mod Jylland. I Solby kører hun for stærkt gennem byen, hvorfor hun kommer ud for et biluheld og lander i præstens have! Hun begynder straks at dirigere rundt med alle i præstegården, hvilket tante Marie bestemt ikke er glad for. Præsten er derimod tiltrukket af pigen. De bader i søen og går til bal sammen, hvilket medfører at fru Larsen tager ind for at tale med biskoppen. Efter at Marianne er taget tilbage til København melder Biskoppen sin ankomst i sognegården. Hvor skal præsten nu finde de 2.000 kr. ? Præsten har dog en del venner der forsøger at hjælpe ham, men han får også uventet hjælp af biskoppen.