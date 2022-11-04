Podvodnaya Lodka T-9

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Великая Отечественная война. Советская подводная лодка Т-9, пройдя через минные заграждения Северного моря, проникает во вражеский порт. Моряки топят транспортные суда противника, но вскоре узнают, что опоздали — вражеские войска и вооружения уже сгружены и направлены на фронт. Капитан Костров оказывается в ситуации, когда боевое задание почти невыполнимо, но он должен его выполнить — для него это вопрос чести или бесчестья. Помешать планам врага можно, только взорвав в горах железнодорожный мост через ущелье. Моряки героически справляются с этой задачей: гитлеровский эшелон пущен под откос! На пути в родной порт лодку обнаруживает противник. Командир Т-9 капитан Костров отдает команду подняться на поверхность. Экипаж принимает бой...