Priklyuchenya Alenushki i Eremi

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Русь. Времена неизвестны. Однажды по дороге в гости к тётке Ефросинье красавица Алёнушка попадает в дупло чудесного дерева, где таинственная незнакомка дарит ей волшебные яблоки. Не зная их магической силы, Алёна приносит их в терем царя Дормидонта. А в это время его дочка, царевна Всеслава занята тем, что строит новые самоходные машины и крылолёты, которые во время испытаний все время сваливаются на избушку красавца-музыканта Ерёмы. Так Алёна знакомится с Ерёмой и влюбляется в него. Но тут в историю их любви вплетаются магия и волшебство. Сама не ведая того, Алёна заколдовывает парня: надкусив волшебное яблоко, он влюбляется в… царевну! Что сделает Алёнушка, чтобы вернуть свою любовь?