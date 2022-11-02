Not Available

Professor V Zakone

  • Comedy
  • Romance

Director

Not Available

Screenwriter

Not Available

Release Date

Not Available

Studio

Not Available

Одинокий профессор филологии, пенсионер Андрей Павлович, типичный рафинированный интеллигент, приводит к себе гости случайную попутчицу Катю. С этого момента его жизнь кардинально меняется. Катя оказывается стареющей путаной, вслед за ней в дом профессора нескончаемой вереницей тянутся странные люди из воровского мира. Скромный пенсионер превращается в члена криминального сообщества и хозяина двух "ночных бабочек" — Марго и Белоснежки. Далее сюжет развивается по законам черной комедии: новые случайные жертвы, возня с покойниками, ремонт в доме. На фоне криминальных событий меняется сам пенсионер.

Cast

View Full Cast >

Images