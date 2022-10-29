Prosto Povezlo

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Главный герой, которого все зовут просто Санечка, плывет по течению. Работы нет, жена ушла… Единственное, чего у него в избытке, — это верные друзья и природный дар относиться ко всем проблемам легко и беззаботно. Однажды Александр попадает в аварию — на своей машине он врезается в джип бизнесмена. Но надо же было такому случиться, что как раз в тот момент, когда это произошло, коммерсанта собирался застрелить киллер. Предприниматель был уже на мушке, и Санечка просто спас ему жизнь! А дальше закружило, понесло. Незадачливому актеру предлагают за большие деньги сыграть роль олигарха. По странному совпадению Санечка как две капли воды похож на человека, за которого должен себя выдавать. Вжившись в образ, Александр понимает, что существование «крутых» совсем не так безоблачно, как кажется со стороны. В конце концов он сам оказываеся под прицелом киллера. Но ему снова приходит на помощь его величество Случай!