1. Steve Douglas vs. Thumbtack Jack / 2. Ken'ichiro Arai vs. Lupin Matsutani / 3. Chris Hero vs. Human Tornado / 4. The Alpha Female vs. Jetta / 5. "The Man That Gravity Forgot" PAC vs. Joey Ryan / Pro Wrestling Guerrilla World Tag Team Championship Title Match 6. El Generico & "Mr. Wrestling" Kevin Steen (c) vs. Super Dragon & Davey Richards / Pro Wrestling Guerrilla World Championship Title Match 7. "American Dragon" Bryan Danielson (c) vs. Austin Aries