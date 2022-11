PWG Roger Dorn Night

Not Available

1. Bino Gambino vs. Top Gun Talwar 2. Tony Kozina vs. TJ Perkins 3. Human Tornado (w/ Candice LeRae) vs. Ronin Pro Wrestling Guerrilla World Tag Team Championship Title Match 4. "The Man That Gravity Forgot" PAC & Roderick Strong (c) vs. The Havana Pitbulls (Ricky Reyes & Rocky "Azúcar" Romero) 5. Tyler Black vs. Joey Ryan 6. Arrogance ("Photogenic" Chris Bosh & "The Professional" Scott Lost) vs. The Young Bucks (Matt & Nick Jackson) Pro Wrestling Guerrilla World Championship Title 4-Way Elimination Match 7. El Generico (c) vs. "American Dragon" Bryan Danielson vs. Davey Richards vs. "Mr. Wrestling" Kevin Steen