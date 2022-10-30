Not Available

Пришествие Иисуса Христа на землю, неизвестный Толстой, проклятый Распутин, любовь короля Ричарда и страшные тайны Святой инквизиции. Всё это в историческом фильме, в котором тесно переплелись целые эпохи, благодаря чему зритель оказывается в невообразимом водовороте приключений, вечной борьбы за души людей и всепобеждающей магии любви. «Распятые» - художественный фильм, основанный на запрещенных в разное время записках Льва Толстого. Религиозные убеждения и инквизиторские гонения, страх в глазах людей и их вера в справедливость, любовь и ненависть, природа и человек. Все эти темы нашли свое отражение в картине-фантасмогории.