1953

Rimskiy-Korsakov

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Release Date

November 10th, 1953

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Петербург. Конец XIX века. Композитор Николай Римский-Корсаков в расцвете творческих сил. Отвергнутую императорским театром новую оперу "Садко" ставит частный оперный театр известного мецената Саввы Мамонтова. "Садко" производит огромное впечатление на зрителей. За ним следуют шедевры композитора "Моцарт и Сальери", "Царская невеста", "Сказка о царе Салтане", опера-сказка - "Золотой петушок"…

Cast

Nikolai CherkasovStasov
Aleksandr BorisovMamontov
Liliya GritsenkoZabela-Vrubel
Lidiya SukharevskayaRimskaya-Korsakova
Boris KokovkinSerov
Bruno FrejndlikhRamensky

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