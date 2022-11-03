Rimskiy-Korsakov

Петербург. Конец XIX века. Композитор Николай Римский-Корсаков в расцвете творческих сил. Отвергнутую императорским театром новую оперу "Садко" ставит частный оперный театр известного мецената Саввы Мамонтова. "Садко" производит огромное впечатление на зрителей. За ним следуют шедевры композитора "Моцарт и Сальери", "Царская невеста", "Сказка о царе Салтане", опера-сказка - "Золотой петушок"…
|Nikolai Cherkasov
|Stasov
|Aleksandr Borisov
|Mamontov
|Liliya Gritsenko
|Zabela-Vrubel
|Lidiya Sukharevskaya
|Rimskaya-Korsakova
|Boris Kokovkin
|Serov
|Bruno Frejndlikh
|Ramensky
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