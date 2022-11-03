Rimskiy-Korsakov

1953

Петербург. Конец XIX века. Композитор Николай Римский-Корсаков в расцвете творческих сил. Отвергнутую императорским театром новую оперу "Садко" ставит частный оперный театр известного мецената Саввы Мамонтова. "Садко" производит огромное впечатление на зрителей. За ним следуют шедевры композитора "Моцарт и Сальери", "Царская невеста", "Сказка о царе Салтане", опера-сказка - "Золотой петушок"…