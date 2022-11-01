S Dnyom Rozhdeniya, Koroleva

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Англия, Лондон, май 1899 года. Смерть старого лорда Роберта Андестенда собирает под одной крышей, в родовом имении, трех его племянников: непутевых холостяков, не слишком скорбящих о покойном. Племянники узнают, что после смерти своего богатого дяди они получают огромное наследство — один миллион фунтов стерлингов. Но эту сумму племянники получат только в том случае, если возьмут в жены трех девушек, живущих в особняке старого лорда. Если племянники не выполнят условие, все наследство перейдет старому другу лорда, русскому генералу в отставке.Дядя усложнил задачу тем, что жениться надо до определенного срока — в течение двух дней. И племянники бросаются всеми правдами и неправдами заполучить трех "золотых" невест, невзирая на козни соперника-генерала.