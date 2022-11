Schade um das schöne Geld

Not Available

In einem kleinen Dorf an der Küste, wo sich Robbe und Hering Gute Nacht sagen, geht alles seinen friesischen Gang: Der Himmel hängt tief, die Träume hoch, und das Leben schippert irgendwo dazwischen. Bis die örtliche Tippgemeinschaft den 50 Millionen-Jackpot im Lotto knackt. Genug Geld für alle, sollte man meinen. Doch weit gefehlt! Es beginnt das große Hauen und Stechen um die Beute: zwischen der alleinerziehenden und trickreichen Schichtarbeiterin Mirabel, dem Fischfabrikanten Klaas Jonkers, dem Bademeister und der Surflegende Menno, Mennos Freundin Gloria, dem Busfahrer Bruno, Mirabels Brüdern Jimmy und Piet, dem Bürgermeister Zotebier und dem Lottoladen-Chef Arie Tammen. Raffiniert weiß die kluge Mirabel ihre Gewinnteilhaber zu überlisten und sich ihr Stück vom Glück zu sichern. Doch auch ihre Brüder verschaffen sich, ebenso planlos wie effektiv, ihren Platz an der Sonne – in einem friesisch-herben Showdown.