Schumann - Symphony No. 4 – Piano Concerto

No Verão de 2006, a incomparável Martha Argerich apresentou todo o programa de Schumann em homenagem ao aniversário do grande compositor romântico . Gravado ao vivo no início de Junho de 2006 na Gewandhaus de Leipzig, o programa composto por obras favoritas para piano e orquestra, incluindo o Concerto para Piano em Lá menor, a Sinfonia N º 4, trechos de “Kinderszenen”, juntamente com obras de Schumann, em orquestrações por compositores famosos como Tchaikovsky e Ravel. O lendário pianista argentino foi acompanhada pela Leipzig Gewandhausorchester com o seu novo “Kapellmeister” Riccardo Chailly. Martha Argerich tem sido saudada como pianistas singularmente imaginativas e ela é definitivamente a pessoa certa para honrar Schumann no aniversário da sua morte há 150 anos, como ela é especialmente conhecida por suas interpretações do repertório do século 19.